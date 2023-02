Reggio Calabria, in archivio la seconda tappa dell’Asi Padel tour: ecco i vincitori

22 Febbraio 2023 17:58

Terminata la seconda tappa dell’Asi Padel Tour, andata in scena la scorsa domenica presso la struttura indoor “Padel Pietrastorta”, che ha visto la partecipazione di ulteriori 32 atleti che si sono contesi gli ambiti premi di qualificazione alle fasi successive. Sono state complessivamente 35 le gare disputate in questa tappa, che hanno occupato l’intera giornata di domenica 19 febbraio 2023, per aggiudicarsi anche i premi messi a disposizione dall’azienda Geco Sport e l’accesso alle finali regionali ed alle successive fasi nazionali. Il girone maschile “Avant”, ovvero, livello di ranking A.S.I. categoria alta, si è concluso con la vittoria della coppia composta da Demetrio Giordano e Fabio Barreca, che dopo aver battuto in finale gli sfidanti Pellegrino-Benedetto in uno “scontro ad altissima intensità tecnica” si è aggiudicata il primo posto del girone riservato alle coppie più competitive. Il girone “Smart”, categoria stimata secondo il Ranking Asi in un livello di gioco intermedio alto, è stato vinto dalla coppia del “Circolo Rocco Polimenti” Carlo Gatto e Giuseppe Princi.

La categoria “Medium”, invece, è stata vinta dalla coppia composta da Antonio Nava e Vincenzo Barreca. Particolare menzione merita anche la premiazione del migliore atleta in campo che il rappresentante dell’impianto ospitante Mimma Familiari, dopo un’attenta osservazione di tutte gare, ha attribuito al giocatore, Demetrio Giordano. Al termine della manifestazioni, inoltre, il presidente Fabio Gatto del Comitato Provinciale ASI Reggio Calabria ha formalmente consegnato i diplomi tecnici ai neo istruttori di Padel ASI Giuseppe Pellegrino, Domenico Sartiano, Francesco Reitano e Adrian Anibal Actis. Infine, un particolare riconoscimento per la gradita partecipazione, la folta rappresentanza di atleti e dei risultati conseguiti in campo dai propri giocatori è stato consegnato al Circolo TUYO PADEL.

Conclusa la prima tappa di Asi Padel Tour già si scaldano i motori in vista del prossimo appuntamento della stagione, in calendario per il 05 marzo 2023 presso il giovino padel club di Catanzaro che, per l’occasione, consentirà l’iscrizione anche ad atleti agonisti. Sono, quindi, aperte le iscrizioni per partecipare alla terza fase del circuito nel cui contesto saranno decretate le ulteriori coppie di atleti amatoriali che avranno accesso alle finali Regionali e Nazionali oltre ad uno specifico premio riservato alle coppie Agoniste.