Reggio Calabria, vite appese a un filo: barriere oscillano verso l’A2, le tiene ferme un nastro | FOTO

3 Febbraio 2023 11:22

Vite appese a un filo, anzi… a un nastro segnaletico. Un cittadino residente a Concessa segnala alla redazione di StrettoWeb l’incredibile situazione presente in via Siclari. La strada è chiusa per manutenzione, seppur nessun operaio si sia presentato sul posto da circa 2 settimane: eppure l’intervento dovrebbe avere la più alta priorità possibile viste le possibili, tragiche, conseguenze.

“Vorrei segnalare che in via Siclari 7, località Concessa di Catona, vi è la strada comunale chiusa al traffico a causa delle barriere di protezione (orsogril) che oscillano verso l’autostrada sottostante A/2 sv. Campo Calabro. – spiega il nostro lettore – Faccio presente che la strada in questione è stata chiusa due giorni prima dell’ordinanza numero 40 del 23.01.2023 e a tutt’oggi nessun operaio si è visto a lavoro per il ripristino e la messa in sicurezza. Le barriere (orsogril) sono legate con una sola corda di circa un centimetro che tiene dette barriere di circa 20 metri di lunghezza con il pericolo di rompersi e andare a finire sulla sottostante autostrada dello sv. di Campo Calabro“.

Un semplice nastro bianco e rosso, facilmente usurabile con vento e pioggia, tiene ferma una barriera che andrebbe messa in sicurezza immediatamente. E invece, giornalmente, si sfida la sorte sperando che non accada nulla di grave. A tutto questo va aggiunta anche la condizione di diverse famiglie che risultano isolate a causa della chiusura della strada. Come se non bastasse, c’è anche il pericolo caduta calcinacci. “Inoltre faccio presente che vi è il frontalino in cemento del ponte in questione tutto lesionato e con il ferro in vista tutto arrugginito ben visibile con pericolo di caduta dei calcinacci verso l’autostrada. – aggiunge il cittadino – Faccio presente che tutto questo pericolo incombe verso la sottostante autostrada e non sulla via comunale interessata come dell’ordinanza numero 40 del 23-01-2023“.

Risulta sempre incredibile come tali problemi siano sotto gli occhi di tutti, ma solo le istituzioni non si accorgano di nulla. Sarà forse perchè manca anche la… luce. “Inoltre vorrei fare presente che in via Forno 3 Concessa di Catona il sottoscritto ha più volte segnalato via mail all’Urp illuminazione pubblica che detta via è priva di illuminazione. Segnalazione effettuata anche via telefono in data 17-04-2021. Dopo circa un anno dalla segnalazione vengo a conoscenza che detta segnalazione è stata chiusa il 30-06-2022 senza che nessun addetto all’illuminazione venisse a ripristinare il guasto. – conclude il lettore indignato – È stata fatta una seconda segnalazione di guasto ma fino a oggi nessuno ha preso provvedimenti in merito“.