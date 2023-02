Reggio Calabria, il 26 febbraio il primo appuntamento con il progetto “Bizzòlo”

24 Febbraio 2023 11:36

Domenica 26 febbraio ore 18.00, presso la propria sede in Reggio Calabria, in Via A. Vespucci 10/g, il Circolo culturale Guglielmo Calarco-Coop. Vittorio Veneto, incontra le giornaliste Tiziana Barillà e Giulia Polito ed il fotografo Fabio Itri per il primo appuntamento con il “Bizzòlo” progetto del Lavoratorio dell’associazione More, laboratorio di idee e di spazio di lavoro condiviso, in fase di costruzione.

Il Circolo G. Calarco ha deciso di mettere periodicamente a disposizione di questo progetto editoriale uno spazio di incontro aperto alla città per confrontarsi sugli argomenti proposti dalla rivista che interessano in nostro territorio e il nostro futuro

Bizzòlo è un periodico realizzato da Tiziana Barillà (Direttore responsabile), Fabio Itri (Art director) e Giulia Polito (Project manager) e nasce dal desiderio di raccontare il Meridione e di coniugare la lentezza della carta con la prossimità della rete usando il web per comunicare e un foglio per raccontare da un punto di vista particolare quello del bizzòlo , appunto, espressione reggina con cui viene denominato lo scalino appena fuori dall’uscio, spazio che da queste parti è sinonimo di condivisione, di scambio di opinioni ed esperienze. Una specie di piccola agorà di periferia, lontana dai palazzi di potere.

I primi numeri del periodico Bizzòlo hanno trattato due grandi mali della nostra terra: la propaganda e l’ideologia, durante questo primo incontro si parlerà del Ponte sullo Stretto e, della spoliazione del territorio, del saccheggio di ogni bene, tradizione e cultura. e della sopravvivenza dei borghi.

Tiziana Barillà, giornalista professionista, reggina, libertaria. Scrive di politica, migranti, lavoro, diritti umani e musica. Come giornalista ha collaborato a lungo con il settimanale Left e con altre testate giornalistiche. Come autrice ha scritto libri e documentari. Il suo blog è nonseneparla.it.

Fabio Itri, fotografo documentarista con base a Reggio Calabria. Lavora a progetti personali, progetti editoriali e collabora con diversi media e magazine. Le sue immagini, i suoi lavori personali e quelli commissionati sono stati pubblicati riviste quali: Le Monde, National Geographic, Der Spiegel, Stern, Internazionale, L’Essenziale, L’Espresso, il Venerdì di Repubblica, Left e il Manifesto.

Giulia Polito da giornalista ha iniziato ad occuparsi di cronaca locale, si è poi specializzata nel settore sociale con il Corriere della Sera. Si occupa anche di progettazione editoriale, in particolare oggi lavora come project manager per la rivista MicroMega.