Reggio Calabria: la nave Dattilo porta altri 600 migranti al porto | LIVE

23 Febbraio 2023 15:07

Non si fermano gli sbarchi di migranti che continuano ad arrivare numerosi sulle coste italiane. Dopo lo sbarco di altri 600 clandestini arrivati al porto di Reggio Calabria nel primo pomeriggio di lunedì 20 febbraio, proprio in questi minuti è appena attraccata al porto la nave Dattilo con a bordo altri 600 migranti provenienti da Lampedusa. Così come avvenuto lunedì scorso, i clandestini dopo lo sbarco saranno trasferiti secondo il piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno.