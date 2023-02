Reggio Calabria, grande festa al Liceo Da Vinci per la Lectio Magistralis del prof centenario Domenico Ficarra | FOTO e VIDEO

24 Febbraio 2023 21:25

Un evento veramente insolito, se non unico, si è svolto questo pomeriggio presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. Si è trattato di una ricorrenza: i 100 anni del Prof. Domenico Ficarra, docente di Storia e Filosofia, dagli anni 50 agli anni 80 del secolo scoro, presso il Liceo, nonché scrittore e uomo di cultura. Per lui si sono ritrovati un centinaio di suoi ex alunni, molti dei quali hanno avuto modo di rivedersi anche a distanza di diversi decenni. Il Professore, non solo era presente ed aveva una risposta per tutti, ma è anche intervenuto tenendo una “lezione” su come il Liceo sia nato negli anni 30 e si sia poi sviluppato. Il Prof. Ficarra è stato ricordato dai vari relatori con un unico denominatore: la stima verso un docente che ha lasciato un ricordo bello e indelebile in coloro i quali hanno avuto la fortuna di averlo come insegnante.

Io facevo parte di quegli studenti “sfornati” nel 1969 (ricordo che il mio esame di maturità fu il giorno dopo che l’uomo era sbarcato sulla Luna). Il Prof. Ficarra è stato sempre una persona moderata negli atteggiamenti, colta e rispettosa degli studenti, che di conseguenza avevano un grande rispetto nei suoi confronti. Alle ragazze dava del Lei. Il Liceo di quegli anni è raccontato nell’articolo “Il Liceo Vinci di Reggio Calabria, nei miei ricordi”.