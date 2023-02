Reggio Calabria, il 24 febbraio l’incontro “V.O.C.E. alle imprenditrici reggine”

24 Febbraio 2023 13:21

Si svolgerà presso la sede reggina di Confindustria, venerdì 24 febbraio alle 16.30, l’incontro dal titolo “V.O.C.E…alle imprenditrice reggine”, organizzato dal Gruppo Giovani di Confindustria Reggio Calabria. L’incontro, nasce con l’intento di aprire un dialogo costruttivo e per far emergere, punti di forza e criticità, legati al mondo dell’imprenditoria femminile locale, creando un “luogo” di confronto, condivisione, supporto attivo, formazione, crescita e sostegno per le imprenditrici del territorio.

Il gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria promuove intende, infatti, costituire, un HUB, che coordinerà il percorso dedicato alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile nel territorio. Referenti HUB V.O.C.E., Valore – Opportunità – Creatività – Empowerment, sono Valentina Mallamaci, Emy Presentino e Carmela Guerrisi, che hanno organizzato l’evento, con il supporto del Presidente del Gruppo Giovani, Salvo Presentino.

Ospite d’onore dell’evento Cristina Busi Ferruzzi, presidente Sibeg Coca-Cola. Cristina Busi Ferruzzi, alta dirigente di Confindustria Albania, è la testimonial di un cambiamento importante, e sarà lei a dialogare con le imprenditrici, convinta del fatto che: “Fondamentale dare sempre più forza ed opportunità al ruolo apicale delle Donne, che nell’ambito dei vari incarichi lavorativi, possono fornire un valore aggiunto formidabile al rilancio globale della Nazione”.