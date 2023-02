A Reggio Calabria la Giornata mondiale dei legumi è più dolce con il nuovo gelato di Cesare al fagiolo poverello del pollino

10 Febbraio 2023 14:46

Un gelato gastronomico al fagiolo poverello del pollino presidio slow food e melograno ideato da Davide Destefano di Gelato Cesare e contestualizzato in un goloso piatto. Oggi 10 febbraio è la giornata mondiale dei legumi, si conferma quindi l’impegno sempre più importante di Slow Food per attuare una giusta transizione proteica verso l’agroecologia, i legumi giocheranno un ruolo davvero fondamentale per un futuro sostenibile!

Lenticchie, ceci, fagioli, piselli, fave, cicerchie e lupini sono una delle fonti proteiche più sostenibili del pianeta, contribuiscono a promuovere la biodiversità, a rendere più fertile il suolo e a ridurne l’erosione. La loro produzione genera una minore impronta ambientale in termini energetici e idrici e comporta una minore emissione di gas climalteranti. Straordinaria è la varietà dei legumi, occorre dunque promuovere la coltivazione ed il consumo e lanciare questo messaggio forte a Reggio Calabria.

Davide Destefano sposando la filosofia slow food ha preparato un gelato al fagiolo poverello del pollino e melograno. Il particolare gelato gastronomico è stato quindi inserito nel piatto realizzato dallo Chef Abdou Dibbasey Alleanza Slow Food dei Cuochi Calabria e lo Chef del Ristorante de L’Accademia Gourmet di Filippo Cogliandro. Si tratta di una Spigola d’amo arrosto, salsa acida al Cumino con spezie orientali e gelato al fagiolo poverello del pollino presidio slowfood e melograno. Ottima trovata per sensibilizzare i consumatori reggini promuovendo allo stesso tempo i prodotti del territori.