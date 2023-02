Reggio Calabria: domenica ingresso gratuito al Museo Archeologico | INFO

3 Febbraio 2023 18:10

Ingresso gratuito a MArRC il prossimo 5 febbraio: si rinnova, infatti, l’iniziativa #domenicalmuseo del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali. “Un appuntamento che, ogni mese, consente ai visitatori di apprezzare le meraviglie custodite in Museo– commenta il Direttore Carmelo Malacrino- e che riscuote sempre un ottimo successo di pubblico. Negli anni – aggiunge- abbiamo riscontrato la presenza non solo di turisti provenienti da fuori città, ma anche di famiglie e appassionati che scelgono di trascorrere qualche ora tra le testimonianze della Calabria Antica”. Oltre ai quattro piani di collezione permanente, l’offerta culturale del Museo si arricchisce delle mostre permanenti allestite al Livello E e in Piazza Orsi, atrio del MArRC.

“Oltre l’emergenza. Attività e restauri dopo l’alluvione del 2018” al livello E, a cura di Carmelo Malacrino e Barbara Fazzari; “Sullo scaffale dello speziale. Vasi da farmacia nella Calabria del Settecento” nel magnifico spazio di Piazza Paolo Orsi, a cura del Carmelo Malacrino, Mariangela Preta e Maria Domenica Lo Faro; la piccola esposizione dedicata ai “Depositi in Mostra” al Livello D, curata da Malacrino e da Daniela Costanzo. Anche questa domenica si potrà contare “Ti porto al Museo”, il progetto che, in collaborazione con l’Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana (ATAM), si pone come obiettivo stimolare la fruizione dei luoghi culturali, in particolare da parte dei cittadini che abitano in periferia. Il Museo sarà aperto dalle 9.00 alle 20.00, con ultimo ingresso alle 19.30. Oltre tale orario non sarà possibile accedere in struttura. L’ingresso al MArRC avviene sempre senza prenotazione ed è sempre consigliato l’uso della mascherina chirurgica.