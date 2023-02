5 Febbraio 2023 16:38

Tanta paura in questi minuti a Reggio Calabria, più precisamente nella zona Sud. A Bovetto, a causa del forte vento di oggi, il muro di un ex fabbrica è caduto in strada, per fortuna senza gravi conseguenze a cose o persone. Sul posto presenti Vigili del Fuoco. A corredo dell’articolo alcune immagini.