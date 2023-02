Reggina, sfida a colpi di musica tra Di Chiara e Bouah. Con sorpresa finale… | VIDEO

3 Febbraio 2023 15:51

Dal campo alla musica, per qualche minuto hanno svestito i panni dei calciatori e hanno indossato quelli di concorrenti di Sarabanda. Potremmo dirla così, in riferimento al “Reggina Music Awards”, il nuovo format video lanciato dalla società amaranto che vede protagonisti i giocatori. In questo primo filmato, Di Chiara e Bouah, che si sono sfidati a colpi di canzoni provando a indovinare i titoli dopo averne sentito il motivetto, proprio come accadeva fino a qualche anno fa all’interno del noto programma di Italia 1.

Come si può vedere dal video in basso, il giovane terzino destro ha inizialmente preso la mano, ma poi c’è stata la rimonta finale del suo compagno che gioca dall’altra parte del campo, il quale ha vinto 5-3 indovinando anche l’ultima canzone, sorpresa speciale. La base, infatti, era quella dell’inno amaranto “Vai Reggina”. “Negli anni l’ho sentita più volte di lui”, ha scherzato Di Chiara, evidenziando come sia a Reggio da tre anni a dispetto di Bouah, che è arrivato questa estate. Di seguito il video.