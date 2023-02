Reggina-Pisa, l’accoglienza a Oshadogan con il coro storico: “picchia duro, picchia forte…” | FOTO

11 Febbraio 2023 14:12

“Picchia forte, picchia duro, picchia solo per gli ultrà, Oshadogan!”. Non potevano che accoglierlo così, 20 anni dopo. E’ Joseph Dayo Oshadogan il grande ospite di oggi per Reggina-Pisa. Il difensore, arrivato da giovane sullo Stretto, ha visto da vicino i primi e più belli anni di Serie A degli amaranto. Cresciuto calcisticamente in Toscana, è un quasi doppio ex. La società lo ha premiato come di consueto e poi l’ex giocatore ha svolto tutto il giro di campo, raccogliendo l’applauso del pubblico. A corredo dell’articolo tutte le immagini.