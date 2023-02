Modena, emergenza Tesser: “siamo contati”. E sulla Reggina: “ho viste le ultime partite…”

24 Febbraio 2023 17:31

“E’ stata una settimana davvero particolare perché abbiamo avuto meno giorni a disposizione, avendo giocato domenica col Genoa, e abbiamo perso calciatori per infortuni, purtroppo anche lunghi, e febbre. E’ un momento chiave della stagione. Abbiamo bisogno di tutti e di tutto. La nostra forza è sempre stato il gruppo e lo sarà anche in questa fase”. Così il tecnico dei canarini Attilio Tesser presenta la sfida tra Reggina e Modena alla vigilia.

E proprio parlando degli amaranto, li esalta nonostante le sconfitte: “anche in questo periodo sfortunato negli episodi ha mostrato qualità e ampiezza di soluzioni. E’ un avversario forte, fortissimo, ha voglia di rivalsa, con l’aiuto del pubblico. Vengono da cinque sconfitte nelle ultime sei, ma ho visto le partite e meritavano di più, in quest’ultima fase vengono un po’ penalizzati”. Poi Tesser chiude sull’arbitro: “la designazione di Sacchi è una garanzia: arbitro di profilo internazionale e con tante presenze in Serie A”.