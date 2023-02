Reggina, è subito Galabinov-gol: il bulgaro fa centro e regala 3 punti alla Primavera | VIDEO

4 Febbraio 2023 12:42

Galabinov di nuovo in campo. E fa subito centro. L’attaccante della Reggina si è fermato la scorsa estate dopo un brutto infortunio, ma è adesso recuperato e ha regalato 3 punti importantissimi alla Primavera in ottica salvezza. Dopo qualche settimana di lavoro con la prima squadra al Sant’Agata, oggi è stata la volta della prima partita stagionale. Il bulgaro infatti è sceso in campo da titolare con la Primavera nel match contro l’Imolese e ha segnato il calcio di rigore decisivo nel finale di partita.

La gara si è giocata questa mattina alle 10.30 al campo sportivo di Ravagnese, rimesso a nuovo di recente. Galabinov, perno centrale dell’attacco, ha provato a muoversi, giocando molto spalle alla porta. Il suo fisico molto strutturato fa sì che voglia qualche settimana in più perché possa rientrare in piena forma. Il DS Taibi ieri ha parlato di un mese circa. Intanto oggi il giocatore è tornato e ben presto lo rivedremo anche con la prima squadra. Di seguito il video di StrettoWeb del rigore realizzato e a corredo alcune immagini. In basso anche il tabellino della sfida.

REGGINA-IMOLESE 1-0

Marcatori: 89′ rig. Galabinov.

Reggina: Lagonigro, Romeo (55′ Magliano), Malara (55′ Saba), Disegni (78′ Antoci), Girasole, Paura, Palumbo, Zucco, Galabinov, Perri (70′ Serra), Perrotta (70′ Attici). In panchina: Zampaglione, Maressa, Latella, Polimeni, Magri, Passarelli, Nardo. Allenatore: Francesco Ferraro.

Imolese: Manzari, Gaudiano (60′ Gosponidov), Muratori, Cavazza, Fort, Cesari, Perez, Fini (89′ Etuss), Spatari (60′ Likendja), Capozzi, Vlahovic. In panchina: Lopez, Rontini, Pecchia, Taormina, Manes, Bugani, Yagubzade. Allenatore: Lorenzo Menzetti.

Arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo. Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Cristian Robilotta di Sala Consilina.

Note – Ammoniti: Romeo (R), Paura (R), Magliano (R), Serra (R). Espulso: al 78′ Cesari per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 2’pt; 4’st.