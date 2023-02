Reggina tra norme e dichiarazioni “off limits”: Cardona “risponde” al Brescia | VIDEO

24 Febbraio 2023 16:40

Discorsi seri ma anche battute. E’ stato un pranzo piacevole quello di oggi a Reggio Calabria tra la proprietà della Reggina e i giornalisti sportivi. Per primo ha preso la parola il patron Saladini, salutando e ringraziando tutti ma parlando anche di stadio e ristrutturazione del debito nonché chiedendo all’ambiente di rimanere unito per superare il momento. Dopo il pranzo, e dopo l’arrivo di Inzaghi, spazio invece a momenti più simpatici, battute e qualche risata, come nel caso del siparietto Inzaghi-Saladini.

A parlare, però, è stato anche il Presidente. Alfredo Auspici ha chiamato in causa Inzaghi sul Brescia, tra il serio e il faceto, ma il mister si è svincolato con una risata. Così ha preso la parola Cardona, che indirettamente ha risposto alla squadra lombarda dopo le polemiche dei giorni scorsi e le dichiarazioni “off limits” del Dg Micheli: “il Brescia si salverà sul campo, verrà a Reggio e sarà accolto con professionalità, affetto e cordialità come tutte le altre squadre. Chiederemo ovviamente agli organi federali di mandare una trentina di suoi ispettori, sennò magari poi diranno che abbiamo fatto questo o quell’altro. Il Brescia fa parte della storia del calcio e lì lavorano tanti reggini”.