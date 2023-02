Primarie Pd, urne aperte anche a Reggio Calabria: sfida Bonaccini-Schlein | FOTO

26 Febbraio 2023 12:26

Seggi aperti (sino alle 20:00) per le primarie del Partito Democratico che decreteranno il nuovo segretario nazionale che prenderà il posto di Enrico Letta. In alto la fotogallery con le immagini da un seggio di Reggio Calabria ed il voto di Nicola Irto, parlamentare e segretario regionale calabrese. Il politico reggino appoggia il governatore dell’Emilia Romagna che proprio ieri ha svolto un’iniziativa nella città dello Stretto. A Messina e provincia, invece, sono presenti 34 gazebi. Da segnalare lo spostamento del seggio Messina 1, dal Centro commerciale di Tremestieri, alla sede patronato di via Consolare Valeria.

Per esercitare il voto sarà necessario presentarsi muniti di un documento di identità, contribuendo alle spese dell’organizzazione. Potranno votare anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Avranno diritto di votare solo coloro che dichiareranno di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e che accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Sono 5.500 i gazebo che il Pd ha messo a disposizione in tutta Italia. Ricordiamo che la sfida è tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.