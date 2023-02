Primavera della Calabria: perchè votare Elly Schlein alle Primarie del PD

25 Febbraio 2023 11:55

“Fin dalla nostra fondazione, ormai due anni fa, abbiamo sempre auspicato un profondo rinnovamento di tutto il mondo della sinistra, troppo spesso ostaggio delle sue stesse contraddizioni e soggiogato a logiche di potere e notarili che hanno generato distacco e diffidenza in seno agli stessi elettori ed elettrici.

Come laboratorio politico progressista, ecologista, femminista ed europeista, abbiamo sempre portato, non appena ne abbiamo avuto l’occasione, in particolare alle elezioni regionali calabresi dell’ottobre 2021, la nostra visione e il nostro approccio politico, fatto di inclusione, partecipazione, spinti sempre dalla convinzione che le idee valessero più dei leader“. È quanto afferma in un comunicato stampa Primavera della Calabria.

“Abbiamo anche sperato, nelle ultime elezioni politiche, che nascesse davvero un campo largo, di sinistra, capace di mescolare giustizia sociale e giustizia ambientale, diritti civili e diritti sociali, affinché nessuno fosse lasciato indietro. – aggiunge Primavera della Calabria – Abbiamo sperato, e speriamo ancora, che la Pace (a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina), non fosse un tabù ma una priorità da perseguire in tutto il mondo occidentale.

Tante, troppe, le delusioni con la convinzione sempre più forte di avere a che fare con una classe dirigente sorda alle reali esigenze e richieste di cittadini e cittadine. Riteniamo, al contempo, ci sia urgente bisogno di una scossa, in grado di stravolgere positivamente il quadro politico e dare slancio a tutto il centrosinistra, bloccato da tempo nelle sabbie mobili. C’è bisogno di ridare entusiasmo a tante persone, incentivandone lo spirito partecipativo, essenziale per la vita democratica di un Paese; c’è bisogno di creare un’opposizione netta, senza se e senza ma, al peggior governo della storia repubblicana; c’è bisogno di unire le forze e portare i vasti movimenti civici a muoversi, insieme, verso obiettivi comuni.

È per questi motivi che abbiamo deciso che domenica 26 febbraio sosterremo la candidatura di Elly Schlein alle primarie del PD, certi che sia l’unica figura capace di andare nella direzione da noi auspicata. Nessuno/a di noi è iscritta al PD e abbiamo tutta l’intenzione di rimanere un laboratorio indipendente. Domenica, però, non c’è in gioco solo la vita di un partito ma si potrà scrivere una nuova, bella, pagina politica, e noi vogliamo dare il nostro contributo. – conclude il movimento politico – Invitiamo, quindi, le nostre attiviste e i nostri attivisti a recarsi al gazebo più vicino per sostenere Elly Schlein. Bisogna cambiare e subito!!!“.