Pensavano fosse morta e la chiudono in un sacco per cadaveri: trovata viva prima del funerale

3 Febbraio 2023 18:46

Credevano fosse morta e l’hanno così rinchiusa in un sacco nero per cadaveri, ma invece era viva. Scioccante quanto accaduto negli Stati Uniti. Vittima una 66enne di una casa di riposo, multata di 10 mila dollari per l’episodio. Lo stesso ospizio, come raccontano i media americani, in un rapporto evidenzia che la paziente “aveva la bocca spalancata, i suoi occhi fissavano il vuoto e non si avvertiva il respiro. Anche il polso sembrava assente”. La donna non sembrava dare segni di vita e dunque, superficialmente, è stata dichiarata morta, ma in realtà non era così.

A ritrovarla, qualche ora dopo, un dipendente di un’agenzia di pompe funebri che doveva preparare il funerale. Dopo il ritrovamento la donna è stata ricoverata, “ansimava faticosamente in cerca di aria”, mentre la casa di riposo è stata denunciata.