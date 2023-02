Pallacanestro Viola, via il malocchio e si torna a vincere! Il merito è di un simpatico tifoso | FOTO

26 Febbraio 2023 20:03

La Pallacanestro Viola torna, finalmente, alla vittoria! Il successo in casa neroarancio mancava dall’8 gennaio scorso, un mese e mezzo di sole sconfitte, ben 5 in successione con una gara da recuperare contro Orzinuovi. Oggi la vittoria per 85-72 contro Lissone Interni Brianza Casa Basket, la quinta di una stagione complicata che vede i neroarancio alla ricerca disperata di punti per risalire la china.

I neroarancio hanno messo in campo il solito cuore e tanta grinta, riuscendo a trovare anche una maggiore continuità in fase realizzativa con il solito, straordinario, Davide Marchini autore di 24 punti. E un po’ del merito va dato anche ai tifosi. Caldissimo il pubblico del PalaCalafiore che ha sostenuto in ogni modo la Viola, anche con qualche rito propiziatorio.

Un simpatico tifoso, infatti, ha deciso di togliere personalmente il malocchio dai neroarancio. Armato di scatoletta di sale, il tifoso ha cosparso tutto il parquet e la panchina per togliere un po’ di sfortuna dalle mani dei reggini che hanno risposto totalizzando ben 85 punti. La tripla in buzzer beater di Balic è anche merito suo. Quando si dice: “aiutare la squadra con ogni mezzo”.