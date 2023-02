Palermo-Reggina, le quote della sfida del Barbera: amaranto leggermente favoriti

3 Febbraio 2023 16:30

Sei posizioni separano la Reggina terza e il Palermo nono, con otto le lunghezze di ritardo dei rosanero dalla formazione calabrese. Così, anche la sfida di domenica al Barbera si presenta con un pronostico apertissimo. Leggermente favorita, però, la squadra allenata da Filippo Inzaghi, attualmente a un solo punto dal Genoa secondo e non così lontana dalla capolista Frosinone: i betting analyst di Olybet.it vedono avanti il “2” a 2,47, contro il successo dei padroni di casa a 3,03. Poco più alto il segno “X”, che si attesta a 3,13.

Prevale nettamente l’Under a 1,62, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,27 la posta. Maggiore equilibrio invece tra Goal, a 1,92 e No Goal di poco avanti a 1,82. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c’è l’1-1 a 5,80, seguito dallo 0-1 a 7,20 e dallo 0-0 a 7,80. Un successo del Palermo per 1-0, invece, vale 8,20 la posta.