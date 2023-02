Palazzo Chigi si tinge con i colori della bandiera dell’Ucraina

24 Febbraio 2023 20:40

E’ trascorso un anno esatto dall’invasione dell’esercito russo in Ucraina. È la notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022, quando il presidente Putin ordina l’attacco per “un’operazione militare speciale” Per questa ricorrenza, “Palazzo Chigi è illuminato con i colori della bandiera dell’Ucraina: una decisione presa a seguito di un coordinamento con i principali partner internazionali. Hanno aderito all’iniziativa anche il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, con l’illuminazione delle rispettive sedi parlamentari”. Lo riferisce in una nota Palazzo Chigi.

“Sul prospetto principale di palazzo Chigi sono proiettati i colori della bandiera nazionale ucraina dal tramonto del 24 febbraio all’alba del 25 febbraio 2023”, conclude la nota.