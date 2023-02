Palmi, i Consiglieri di centrodestra dell’ospedale della Piana: “mancata nomina PID, amministrazione inadempiente”

23 Febbraio 2023 18:28

“Siamo davvero rammaricati per la condotta dell’amministrazione comunale, palesemente insufficiente in una materia vitale per il futuro della nostra Città e dell’intero comprensorio pianigiano. Il riferimento è ovviamente rivolto all’Ospedale della Piana che verrà realizzato a Palmi e, nello specifico, alla mancata nomina del PID (Perito Istruttore Demaniale) per l’espletamento della necessaria ricognizione degli Usi Civici sulle particelle ove sorgerà l’infrastruttura sanitaria.

Infatti, nonostante la richiesta di nomina avanzata al Comune di Palmi risalga al 03.06.2022, nonostante le ripetute note di sollecito del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nonostante la questione sia stata già sollevata in consiglio comunale dalla minoranza nell’ottobre 2022 con un’apposita interrogazione, nonostante l’impegno del Consigliere Regionale palmese Giuseppe Mattiani che addirittura è riuscito ad ottenere dalla Regione Calabria il rilascio al Comune di Palmi del nulla osta in ordine all’individuazione dei territori oggetto di verifica demaniale, ad oggi, dopo quasi un anno, agli atti della Regione Calabria non risulta ancora pervenuta la nomina del PID e non risulta trasmesso il necessario modulo ricognitivo“. È quanto dichiarato dai Consiglieri Comunali di Centrodestra del Comune di Palmi.

“Un atteggiamento ingiustificabile per una serie di ragioni evidenti. Innanzitutto per il lungo lasso di tempo trascorso, ben 8 mesi. Certamente incomprensibile, data la rilevanza della posta in gioco ovvero la costruzione di un ospedale che tarda ad arrivare dopo 15 anni di ritardi. Non va dimenticato che la nomina del perito istruttore demaniale e l’esecuzione della verifica sul sito ospedaliero costituiscono apposita prescrizione scaturente dalla chiusura della conferenza dei servizi dell’l 1.02.2021, che la legge regionale del 21/08/2007 n. 18 pone a carico dei Comuni. – si legge ancora nella nota – Non a caso la Regione Calabria ha introdotto in data 01.06.2022 apposite linee guida, inviate al Comune di Palmi con richiesta espletamento prescrizione in data 03.06.2022.

Inoltre, non possiamo non evidenziare la condotta contraddittoria e per certi versi anche illogica e inopportuna di questi mesi tenuta dal Sindaco, il quale invece di farsi promotore del necessario dialogo politico con le Istituzioni regionali, non ha perso occasione, con fare propagandistico, per strumentalizzare politicamente la vicenda Ospedale della Piana e puntare il dito contro il nuovo Governo Regionale del Presidente Occhiuto, che dopo tanti anni di passerelle e vuote promesse, ha posto l’infrastruttura sanitaria a capo dell’agenda politica calabrese“.

“E’ il momento di dire basta a questo stato di cose e di ritrovare serietà e lungimiranza. Non ci sono scusanti, non possiamo consentire che l’ospedale della Piana sconti ulteriori ritardi e che la causa di questi, paradossalmente, alberghi a Palazzo San Nicola. Quindi, abbiamo indirizzato al Sindaco del Comune di Palmi Giuseppe Ranuccio una apposita interrogazione a risposta scritta per saperne di più.

In particolare, nell’invitare il Sindaco a garantire il celere espletamento delle prescrizioni, gli abbiamo rivolto alcuni quesiti ai quali è arrivato il momento risponda in maniera chiara e senza accampare esimenti che francamente oramai offendono l’intelligenza dei cittadini. – concludono i Consiglieri Comunali di centrodestra – Gli abbiamo chiesto di conoscere il motivo per il quale nonostante i ripetuti solleciti inviati al nostro Ente dal giugno 2022 ad oggi, il Comune di Palmi non abbia ancora proceduto al conferimento dell’incarico al PIO ed a trasmettere il modulo ricognitivo e, infine, il motivo per il quale nonostante la nota regionale del 25/10/2022 e il rilascio in via preventiva al Comune di Palmi (RC) del nulla-osta in ordine all’individuazione dei territori oggetto di verifica demaniale, siffatti adempimenti non siano stati ancora espletati. L’Amministrazione comunale dimostri senso di responsabilità e agisca di conseguenza a stretto giro“.