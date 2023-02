Occupazione Sapienza: “ora solidarietà al gambizzatore Cospito, il ‘fascita Capezzone’ invece…”

3 Febbraio 2023 10:38

“Ah quindi c’è un’occupazione alla Sapienza in solidarietà con Cospito (=per gli smemorati, gambizzatore e stragista). Mentre poche settimane fa nello stesso luogo si tentò di impedire che ‘il fascista Capezzone‘ potesse parlare in una libera conferenza di Azione Universitaria”. Utilizza l’ironia, il giornalista Daniele Capezzone, in riferimento ai recenti fatti che vogliono occupata l’Università La Sapienza in solidarietà ad Alfredo Cospito.

Si ricordi infatti come qualche mese fa fu creato un vero e proprio caso nei confronti del giornalista, al quale fu impedito di parlare nel corso di una conferenza all’interno della stessa Università, quell’Università in cui adesso si fa occupazione in difesa di Cospito. Capezzone fa ironia ma su tutta la vicenda, probabilmente, ci sarebbe solo da piangere.