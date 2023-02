Neve in Aspromonte: a Sant’Eufemia si lavora per liberare la strada verso Gambarie | FOTO e VIDEO

11 Febbraio 2023 22:00

Le forti nevicate che si sono abbattute nei territori aspromontani hanno provocato enormi disagi alla viabilità bloccando interi paesi della provincia di Reggio Calabria. L’Amministrazione Comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte “insieme alla Protezione Civile e al gruppo Jeep Eor è ancora al lavoro per sgomberare dalla neve entro domani mattina la strada che porta a Gambarie, per favorire i cittadini che vogliono trascorrere una domenica in famiglia nelle località sciistiche del nostro territorio”.

“Inoltre, stiamo provvedendo a spargere il sale sulle strade affinché non si formi il ghiaccio, potenzialmente pericoloso per le auto in transito”, rassicura l’amministrazione comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte.