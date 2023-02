La nduja calabrese e i funghi della Sila protagonisti su Amazon Prime Video

25 Febbraio 2023 10:09

Lo scenario racconta di una giornata all’aria aperta, con un pranzo conviviale a base di funghi della Sila e di nduja, dove volti noti come Paola Cortellesi, in compagnia di Carlo Cracco e di due contadini del luogo alzano i bicchieri di vino.

La musica in sottofondo è tipicamente folk e sottolinea il trailer della seguitissima serie TV “DINNER CLUB ” visibile sulla piattaforma Prime Video Amazon. Il ritornello che si ascolta è “U VINU I SAMBIASI E’ TROPPU BONU” ed è parte del testo della canzone “U VINUZZU” “cantata da I Calabruzi gruppo folk di Sambiase Lamezia Terme.Il disco inciso a fine anni 90, ebbe un grande successo di vendite ed è stato riscoperto dopo 25 anni, in autunno 2022 per la sincronizzazione della scena.Il brano è stato licenziato dalla ELCA SOUND di Reggio Calabria nota casa di produzione musicale considerata come storica antologia della musica e della canzone folk e popolare Calabrese. Dal loro catalogo nel corso degli anni hanno attinto molte case di produzione televisive e cinematografiche nazionali ed internazionali, tra cui la Warner Bros con il film “Un boss sotto stress” e Sky Atltantic con i film “Trust” sul rapimento del nipote del petroliere Paul Getty e ”ZeroZeroZero” di Sergio Sollima.

Targato Prime,nella serie TV Prime Video DINNER CLUB 2 ci sono Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini , Luca Zingaretti, oltre alle “veterane” Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli – campionessa in carica – e ovviamente il padrone di casa lo chef Carlo Cracco.

Di seguito il link trailer della puntata con la scena del pranzo: