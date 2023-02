Muso diocesano di Reggio Calabria: dal 10 febbraio al via i laboratori didattici per i bambini

3 Febbraio 2023 18:11

Ripartono al Museo diocesano di Reggio Calabria i laboratori didattici per bambini (5-10 anni) riservati alle famiglie: da febbraio a maggio, un venerdì al mese, sempre h 16-18, dedicati a un tema di volta in volta diverso. Il primo appuntamento sarà venerdì 10 febbraio h 16 con “Museo in love”: il racconto della vita di San Valentino diverrà occasione per scoprire le opere d’arte che il Museo custodisce.

Sei le tappe lungo il percorso museale che aiuteranno i bambini, attraverso varie attività, a conoscere la figura del Santo: al termine un piccolo laboratorio creativo consentirà loro di realizzare ‘qualcosa’ da donare a chi si vuol bene. Gli appuntamenti successivi saranno il 24 marzo con “Pasqua a sorpresa”, il 14 aprile con “Sulle orme di San Giorgio” e il 12 maggio con “Viva la Mamma!”. Al fine di garantire il buon svolgimento dei laboratori è prevista la partecipazione di un numero massimo di 12 bambini per volta (richiesta la prenotazione al n. 3387554386).