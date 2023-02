Morta Daniela Agata Aiello: la giovane catanese era stata investita sulle strisce a Modena

4 Febbraio 2023 12:13

Daniela Agata Aiello purtroppo non ce l’ha fatta. La giovane ragazza di appena 17 anni, originaria di Catania, si è spenta presso l’ospedale di Baggiovara nel quale era ricoverata, in gravi condizioni, dopo essere stata investita da una macchina la sera del 29 gennaio a Modena. Daniela si trovava in compagnia di un’amica, di 18 anni, travolta anch’essa e ricoverata in gravi condizioni.

Le due ragazze avevano attraversato la strada sulle strisce pedonali quando un suv, guidato da un calciatore professionista, le ha colpite in pieno. Le dinamiche sono al vaglio degli inquirenti: non è chiaro se il semaforo fosse verde in quel momento, l’analisi dei filmati delle telecamere della zona e il racconto dei testimoni contribuiranno a dare nuovi, decisivi, dettagli di questa triste vicenda.