Mons. Cecchinato nuovo Arcivescovo di Cosenza Bisignano: il benvenuto dell’On. Antoniozzi

4 Febbraio 2023 11:25

“Diamo il benvenuto a Mons. Cecchinato che oggi si insedierà ufficialmente come Arcivescovo di Cosenza Bisignano“. Lo afferma l’On. Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Come cosentino lo accolgo con rispetto – afferma Antoniozzi – perché è un pastore giovane e autorevole, esperto di bioetica e pronto a essere il punto di riferimento di tutti i cattolici della Diocesi.

Abbiamo pianto la scomparsa di Mons Nole – dice Antoniozzi – suo predecessore ma siamo confortati arrivo di una guida spirituale forte, che viene in un territorio di grandi santi, da Francesco di Paola a Umile, e in una città che ha formato generazioni di persone impegnate nel sociale, con una Chiesa che è certezza per ognuno di noi“.