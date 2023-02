Messina: percorsi di inclusione lavorativa per persone affette da autismo | INTERVISTE

16 Febbraio 2023 13:45

L’autismo è una condizione di disagio dello sviluppo che riguarda la comunicazione e l’interazione sociale, il tutto collegato con l’ambiente circostante. Naturalmente il livello di gravità viene valutato in base alla persona affetta da questa disabilità. Buona parte delle persone autistiche, possono svolgere attività lavorativa in quanto possiedono capacità e competenze in diversi settori. Purtroppo, in Italia solo il 10% di persone autistiche, sono inserite nel mondo del lavoro. Il problema dipende quasi esclusivamente dal fatto che le persone con DSA manifestano difficoltà di comunicazione e di interazione sociale per cui, i datori di lavoro, sono restii ad inserire nello loro aziende persone autistiche preoccupati, probabilmente dal rapporto che potrebbero creare a contatto con i colleghi di lavoro. Per superare questo gap, basta sensibilizzare i lavoratori che affiancheranno le persone affette da DSA affinché conoscano e rispettino le esigenze dei loro colleghi. Qualche altro problema potrebbe nascere a contatto con l’ambiente di lavoro e quindi, rumori, odori, luce troppo intensa. Anche in questo caso, alcuni accorgimenti potrebbero tornare utili per consentire ad una persona autistica di inserirsi nel mondo del lavoro. I campi lavorativi dopo le persone autistiche possono eccellere, sono l’arte, la musica, l’artigianato, l’informatica, la matematica, la cucina, il giardinaggio; tutto questo perché i soggetti con DSA, possiedono una grande memoria, l’attenzione ai dettagli, la capacità di eseguire compiti con grande precisione. Presentato al Comune di Messina, il progetto di inclusione “Lavorare con disAbilità”, che prevede l’inserimento all’interno di una società sportiva, la SSD Camaro 1969, di quattro ragazzi affetti da autismo.

Il Direttore dell’UOC di Neuropsichiatria Infantile Gabriella Di Rosa ha parlato “di progetto pilota che può rappresentare un punto di partenza per verificare l’efficacia dell’inserimento nel mondo di lavoro di persone affette da Autismo”. Particolarmente soddisfatto il Presidente della SSD Camaro Antonio D’Arrigo, il quale ha affermato “che lo sport è veicolo fondamentale di inserimento sociale soprattutto per ragazzi che presentano particolare patologie. Una persona autistica, possiede tutte le capacità che gli serviranno per svolgere, un buon lavoro”. Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, Salvatore Cuzzocrea, ha parlato di Servizio di “Tutorato Specialistico per studenti con disabilità comportamentale, già operativo presso l’Università di Messina, grazie al quale, vengono progettati interventi personalizzati orientati all’implementazione di percorsi di promozione del loro benessere e di potenziamento delle loro autonomie”. Alessandra Calafiore, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Messina esprime viva soddisfazione perché “l’inclusione lavorativa di persone con disagio, ormai fa parte dell’attività dell’amministrazione comunale che, ha sempre creduto nella collaborazione tra privato e pubblico; solo così si potrà rendere migliore la società”. Anche l’Assessore alle Politiche Sportive, Massimo Finocchiaro, ritiene “fondamentale l’apporto che il mondo dello sport può offrire a ragazzi con disagio comportamentale in quanto, l’attività sportiva tende ad includere e non ad escludere”. Sono anche intervenuti la neuropsichiatra infantile Marilena Briguglio; la responsabile del Brucaliffo Percorso Autismo la neuropsicomotricista Francesca La Fauci Belponer e il promotore dell’evento Pierluigi Parisi.