Messina, Bonaccini su Ponte, reddito di cittadinanza e Pd: “queste le priorità” | FOTO e VIDEO

11 Febbraio 2023 13:30

Entra nel vivo il congresso del Partito Democratico per la scelta del nuovo segretario nazionale e classe dirigente. Tappa a Messina, al Palacultura, per Stefano Bonaccini, candidato alle primarie e presidente della Regione Emilia Romagna: “la classe dirigente che ha governato il Pd non mi sostiene. Io sono davvero per il cambiamento e lo dico anche ai dirigenti siciliani: bisogna ritrovare il valore della militanza. Noi dobbiamo tornare a essere il partito del lavoro, rappresentato da una nuova classe dirigente”. Accanto a Bonaccini, il segretario provinciale dei Dem, Nino Bartolotta (“sono al fianco di Bonaccini”), il deputato regionale, Calogero Leanza (“Bonaccini è la persona giusta a guidare il Pd“), il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, il consigliere comunale della città dello Stretto, Felice Calabrò e l’esponente del Pd, Giacomo D’Arrigo.

“Reddito di cittadinanza? Va assolutamente difeso nella parte di assistenza a chi è senza lavoro ed è disperato. Quando sento un politico dire che va cancellato penso che stia molto bene, perché solo un disperato può capire il valore di ricevere dallo stato un sussidio per dare da mangiare alla propria famiglia“, rimarca Bonaccini. “Qualche cambiamento va comunque fatto, bisogna assolutamente introdurre politiche attive per il lavoro”, evidenza il Governatore. “Il Ponte sullo Stretto? Questa regione e città ha altre priorità in termini d’infrastrutture”, conclude Bonaccini.