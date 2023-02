Messina: approvato dalla Giunta Municipale il Contest #raccontaME

24 Febbraio 2023 14:14

Nel corso dei lavori la Giunta Municipale, riunitasi ieri, giovedì 23, ha approvato, su proposta degli Assessori alla Cultura e Turismo Enzo Caruso e alle Politiche Giovanili Liana Cannata, d’intesa con il Sindaco Federico Basile, il Contest #raccontaME con @visitMe_Messina, progetto di identità messinese. Obiettivo del Contest è tutelare e promuovere la cultura messinese anche tra i giovani non originari del territorio comunale, attraverso la creazione di clip video da pubblicare sui social: luoghi, feste tradizionali e rievocazioni storiche, prodotti tipici della gastronomia/pasticceria messinese, personaggi mitologici o illustri che hanno contribuito alla storia e al patrimonio artistico-culturale della città di Messina grazie a cui divenne baricentro del Mediterraneo. Vi possono partecipare tutti i giovani, di età compresa tra i 16 i 25 anni, residenti, domiciliati, lavoratori a Messina e fuorisede, in maniera libera sulle pagine social personali oppure, qualora volessero partecipare al Contest, presentando la propria candidatura sia in forma singola che associata, o in gruppi di lavoro composti da due o più elementi, i cui nominativi dovranno essere comunicati nel modulo di iscrizione.

I partecipanti al Contest dovranno inviare all’indirizzo raccontame@comune.messina.it, entro e non oltre le ore 23.59 di giovedì 30 marzo 2023, il video elaborato che deve essere della durata massima di 90 secondi, con un formato utile ai social network ad esempio TikTok, Reel di Instagram e Short di Youtube (1080 x 1980) px. Oggetto del video potrà essere un monumento, una chiesa, un luogo caratteristico, un personaggio mitologico, un personaggio illustre di origine messinese o che ha soggiornato a Messina nella qualità di viaggiatore, letterato, poeta, pittore, commerciante/mercante, diplomatico o che ha deciso di insediarsi in città con propria attività, o ancora, un personaggio storico al seguito di famose spedizioni militari; un episodio, avvenimento o fatto storico verificatosi a Messina; un prodotto tipico della tradizione gastronomica o pasticceria messinese. La Commissione, dopo avere esaminato le proposte pervenute, individuerà i video che saranno condivisi sui canali social del Comune di Messina.