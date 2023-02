Maltempo, intervento tempestivo del Comune di Bova Marina per riparare i danni | FOTO

12 Febbraio 2023 15:06

Il maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi nel reggino jonico ha causato notevoli danni alla Costa marina ma, il Comune di Bova Marina guidato dal sindaco Saverio Zavettieri, si è messo subito in moto per arginare i danni della violenta mareggiata e rispondere immediatamente alle esigenze dei cittadini residenti in quel tratto colpito dalla violenza della natura.

“Con l’ordinanza sindacale n. 5 del 11/02/2023 avente in oggetto il ripristino dei tratti di viabilità e degli annessi sottoservizi siti nel lungomare danneggiati dall’ultima mareggiata del 10 febbraio scorso, si provvede attraverso la somma urgenza al ripristino della rete idrica e fognaria nonchè, alla messa in sicurezza dei tratti stradali interessati dal fenomeno – afferma l’assessore comunale

ai LL.PP e all’Ambiente Elvira Tuscano -. I lavori avranno inizio lunedì. Inoltre, per fare fronte al disagio dei cittadini residenti in quel tratto compromesso e alle varie criticità, si è provveduto all’approvvigionamento dell’acqua potabile con l’ausilio di opportuni mezzi messi a disposizione dal Comune e con l’aiuto dell’Associazione Prociv Stella Maris”. Il primo cittadino ricorda anche, che “per poter elaborare una adeguata pianificazione di emergenza, per assicurare lo svolgimento delle attività necessarie al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, è stata attivata la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), indispensabile ed estremamente funzionale in questi particolari momenti”.