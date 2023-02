Lutto nel mondo della moda: morto lo stilista Paco Rabanne

3 Febbraio 2023 18:29

Lo stilista basco Francisco Rabaneda Cuervo, noto come Paco Rabanne, e’ morto oggi all’eta’ di 88 anni a Portsall in Francia. Lo ha reso noto in un comunicato dal gruppo spagnolo Puig, proprietario del marchio. Per il momento non sono state rivelate le cause della sua morte. Rabanne era noto per le sue creazioni tessili e per il suo marchio di profumi. “Sono profondamente addolorato per la morte di Paco Rabanne. Rimarra’ un’importante fonte di ispirazione per i team di Puig che lavorano insieme per esprimere i codici radicalmente moderni di Paco Rabanne. Le mie sincere condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano”, ha dichiarato Marc Puig, amministratore delegato del gruppo.