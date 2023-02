Reggio Calabria, il progetto “Giustizia e umanità – Liberi di Scegliere” fa tappa al Liceo “Alessandro Volta”

23 Febbraio 2023 15:12

“Il progetto “Giustizia e umanità – Liberi di Scegliere”, promosso dall’associazione nazionale Biesse presieduta da Bruna Siviglia, basato sul percorso “Liberi di scegliere”, ideato dal giudice minorile Roberto Di Bella (presidente del Tribunale dei Minori di Catania) per offrire una nuova vita ai minori appartenenti alle famiglie mafiose finite a giudizio, fa tappa al Liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Marisa Monterosso che ringraziamo per aver voluto fortemente ospitare il progetto nel suo Istituto scolastico”. È quanto si legge in un comunicato stampa trasmesso dall’associazione nazionale Biesse.

“Un protocollo governativo e i finanziamenti della CEI attraverso l’Otto per mille, hanno permesso a tanti ragazzi, a cui spesso si aggregano le loro madri, di andare via da un contesto malavitoso affinché conoscessero altre realtà e modi diversi di vivere, per essere davvero liberi di scegliere della loro vita e non essere costretti a seguire quella già tracciata da altri. – si legge ancora nella nota – L’associazione Biesse, attraverso questo percorso educativo, sta coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado italiane con la finalità di contribuire alla formazione di una cultura della legalità e dell’etica pubblica, attraverso la divulgazione del libro “Liberi di Scegliere”, e il film omonimo interpretato da Alessandro Preziosi e Carmine Buschini, che sono anche testimonial del progetto. Una serie di borse di studio, intitolate a vittime delle mafie sono assegnate, infatti, ai migliori studenti o istituti scolastici che si cimentano nell’elaborazione di un testo o nella realizzazione di un cortometraggio inerente il percorso “Liberi di Scegliere”.

“L’unica arma che abbiamo per salvare questi ragazzi è la prevenzione“, le parole del Giudice Di Bella e di Bruna Siviglia, che saranno presenti sabato 25 febbraio alle ore 10.30 la Liceo Volta di Reggio Calabria. In collegamento online la Giornalista londinese Clare Longrigg che racconterà l’evento a livello internazionale.