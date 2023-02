Social web e pericoli della rete, successo a Lazzaro per l’incontro promosso dal Rotary Reggio Est | FOTO

16 Febbraio 2023 10:06

Social web e pericoli della rete. E’ stato questo il tema del seminario formativo rivolto ai docenti, ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Montebello Jonico – Motta San Giovanni ed alle loro famiglie. L’incontro ospitato presso i locali del Centro Sociale “Capua” di Lazzaro è stato promosso dal Rotary Reggio Calabria Est col patrocinio dell’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni. A relazionare su un tema di strettissima attualità, dai risvolti in continua evoluzione, sono stati la psicologa Alessia Logorelli e Antonio Battaglia, esperto di analisi web, cyber security, cyberbullismo e cyber intelligence. Scopo dell’incontro, aperto dai saluti introduttivi di Carmen Lucisano, presidente del Rotary Reggio Est, è stato quello di illustrare le possibili insidie che si nascondono nel mondo del web. Dal revenge porn agli adescamenti, dal sexting all’utilizzo improprio dei social network. Tanti gli argomenti di riflessione ed i suggerimenti tecnici per un utilizzo consapevole della rete e più in generale degli strumenti multimediali. La serata si è conclusa con un dialogo interattivo tra i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Montebello-Motta, rappresentato nell’occasione dal dirigente Margherita Sergi. Comprensibilmente soddisfatta a fine serata la presidente Carmen Lucisano.

“L’appuntamento appena concluso – spiega la Lucisano –si inquadra nel novero di una programmazione che il nostro Club sta rivolgendo alle scuole ed alle famiglie nell’ottica di un service sociale di cui oggi si avverte assai forte la necessità. Vorrei ringraziare i nostri relatori, Alessia Logorelli ed Antonio battaglia per aver messo a disposizione dei ragazzi e delle famiglie la loro competenza. Un ringraziamento particolare all’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni, al Sindaco Giovanni Verduci, agli assessori Enza Mallamaci, Sonia Malara e Giusy Vacalebre ed al presidente del consiglio comunale Andrea Casile. Un grazie sentito – conclude la Lucisano – va naturalmente anche ai tanti docenti presenti in sala, in ossequio ad un ruolo che la comunità educante si assume ben oltre i consueti compiti all’interno delle mura scolastiche”.