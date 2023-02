L’Iran minaccia USA ed Europa, sviluppato potente missile a lungo raggio: gli obiettivi designati

25 Febbraio 2023 10:06

“Non mettete alla prova l’Iran“. Un avvertimento dal sapore di minaccia quello rivolto dal comandante Amirali Hajizadeh che si è rivolto direttamente a USA ed Europa. L’Iran ha sviluppato un missile da crociera a lungo raggio avente un’autonomia di 1650 km, stando a quanto dichiarato dal Comando aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione: “ora siamo in grado di colpire portaerei statunitensi anche a 2mila chilometri di distanza“.

Il nuovo missile cruise si chiava Paveh. “L’Iran svelerà presto i suoi missili ipersonici capaci di raggiungere la velocità di Mach 12 e 13″, cioè 12 o 13 volte la velocità del suono. Le basi militari americane nella regione sono ora sotto monitoraggio e possiamo colpirle in qualunque momento se necessario. Sono come carne sotto i nostri denti“, ha dichiarato Hajizadeh.

Ma non solo. L’Iran vuole vendicare la morte del generale Soleimani, rimasto ucciso in un attacco di droni USA a Baghdad il 3 gennaio 2020: “l’Iran sta cercando di assassinare l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l’allora segretario di Stato Mike Pompeo e l’allora comandante del comando centrale (Centcom), il generale Kenneth McKenzie, per aver ordinato l’uccisione del comandante dei delle Forze al Quds dei Guardiani della Rivoluzione, Ghassem Soleimani“.