Messina, Villari (Prima Italia): “traffico zona sud piaga consolidata, quali interventi in programma?”

24 Febbraio 2023 10:45

Il Consigliere Comunale Villari Giuseppe di “Prima Italia” ha inoltrato un’interrogazione (protocollo n° 0050758/23 del 23/02/2023) al Sig. Sindaco Dott. Federico Basile, cosi come previsto all’art. 24 del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale di Messina”, nella quale chiede notizie sulla gestione e sulla programmazione della circolazione veicolare nella zona sud della città, ponendo l’attenzione sui problemi insorti a causa dei marosi che giorno 09/02/23 hanno invaso la sede stradale della ss.114 in località Santa Margherita.

L’interrogante in premessa dichiara:

“nella zona sud, nonostante alla mitigazione del traffico venga in soccorso la presenza di 2 svincoli autostradali (San Filippo e Tremestieri), il congestionamento del traffico risulta ormai una piaga consolidata”;

“nella giornata del 9.02.2023, a causa di una mareggiata, la SS 114 in località Santa Margherita è stata invasa dai marosi e quindi resa temporaneamente impraticabile e che nella medesima data, qualche chilometro più a sud, sempre la statale 114 era stata chiusa in località Capo Ali per manutenzioni già programmate del costone soprastante”;

“anche se a seguito di un evento climatico straordinario, ma potenzialmente reiterabile, la popolazione residente nel tratto compreso tra i villaggi di Santa Margherita ed il comune di Itala (compreso) per buona parte del 09.02.2023 è rimasta priva di vie di comunicazione, con non poche criticità anche sotto il punto di vista di Protezione Civile”;

“Vi è dunque la necessità di realizzare vie alternative a quelle esistenti e di rendere fruibili al meglio quelle esistenti”.

L’interrogante dunque richiede al Sig. Sindaco di conoscere:

“quanti e quali interventi questa amministrazione ha intenzione di programmare al fine di migliorare la viabilità in tutta la zona sud e più precisamente chiede di conoscere se sono previste creazioni di nuove opere infrastrutturali (nuove strade, vie di fuga) e se sono previsti miglioramenti delle infrastrutture attuali (ad esempio l’adeguamento dei ponti sulla via Consolare Valeria nelle località di Contesse, Pistunina, Tremestieri, Mili, Galati e Santa Margherita) e le tempistiche in cui tali opere verranno realizzate e/o manutenute”.