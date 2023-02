23 Febbraio 2023 22:45

Un giovane di 33 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato nel Cosentino. Il 33enne di nazionalita’ straniera si trovava alla guida della propria auto a Montalto Uffugo quando per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro il guardrail. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, i soccorritori del 118 e l’elisoccorso ma purtroppo per il giovane non c’e’ stato nulla da fare.