L’imprenditore calabrese che ha truffato un giovane disabile per 26 mila euro in 20 giorni: il servizio delle Iene

2 Febbraio 2023 18:29

E’ incredibile la storia raccontata dalle Iene su Italia Uno nell’ultima puntata: vittima di questa brutta vicenda la giovane Tina, che cercando un annuncio di lavoro su internet e avendo necessità di guadagnare per potersi mantenere perchè la sola pensione di invalidità non le basta per andare avanti, è caduta in una truffa di proporzioni drammatiche. Tina è una ragazza gravemente diabetica fin da piccola e in dialisi continua. La giovane, per avere un pò di autonomia si è messa alla ricerca di un lavoro che all’inizio sembrava fosse quello dei suoi sogni ma successivamente si è rivelato un problema enorme.

Tina vede un annuncio su internet dove si legge “cerchiamo operatori per la gestione dei clienti in smartworking. Stipendio fisso con regolare busta paga” e contatta il titolare Cosimo, facendo anche tutte le indagini del caso relative all’azienda in questione che risulta regolarmente registrata alla Camera di Commercio di Reggio Calabria in quanto il titolare è calabrese.

Cosimo però – secondo quanto emerso dal servizio – avrebbe rubato a Tina ben 26 mila euro in soli 20 giorni facendole perdere i guadagni di una vita e mettendo in difficoltà una persona malata. L’uomo ha confessato ai microfoni delle Iene di essere ludopatico e di avere utilizzato lo stesso sistema che ha usato con Tina con altre 20 vittime. Una brutta storia che adesso avrà certamente anche un seguito giudiziario.

CLICCA QUI per vedere il video completo.