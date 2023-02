Imprenditore calabrese di 44 anni stroncato da un malore improvviso

4 Febbraio 2023 15:48

“Spilinga non voleva sentire questa disgrazia di nuovo un altro dolore per la famiglia Artese. Dio mio come si fa a morire a 43 anni di infarto. Giovanni preghiamo per la tua anima. Condoglianze a tutti i tuoi cari con il dolore nel cuore“. Questo è solo uno dei tanti post pubblicati sui social in ricordo di Giovanni Artese, l’imprenditore turistico di Spilinga, in provincia di Vibo Valentia, stroncato da un improvviso malore a 44 anni.

I funerali si sono svolti ieri. Le esequie sono state celebrate nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista. Ad accompagnare l’uomo nel suo ultimo viaggio la mamma Rosa Lazzaro, il papà Biagio, i fratelli, le cognate e numerosi amici e conoscenti.

La famiglia Artese aveva subito di recente un altro grave lutto in famiglia. Giovanni era titolare del ristorante Fichi d’India a San Nicolò di Ricadi.