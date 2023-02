Ilaria Cucchi in visita da Cospito: “peggiora di ora in ora, non vuole più vedere politici”

3 Febbraio 2023 13:25

Come annunciato questa mattina da Allenza Verdi e Sinistra, la senatrice Ilaria Cucchi si è recata al carcere di Opera in visita all’anarchico Alfredo Cospito, sottoposto al regime del 41bis e in sciopero della fame da ottobre. La senatrice ha voluto incontrare il detenutoper verificarne le condizioni di salute. “Ho trovato le condizioni di Alfredo Cospito a dir poco allarmanti e peggiora di giorno in giorno e di ora in ora. La cosa che mi mette più preoccupazione è che non ha nessuna intenzione di interrompere lo sciopero della fame, per lui è una lotta politica“, ha dichiarato Cucchi in uscita dal carcere.

Ma non solo. Alfredo Cospito non vuole piu vedere politici. “La prima cosa che mi ha detto è che non vuole più incontrare politici e che mi ha ricevuta solo per la mia storia“. Si riferisce ovviamente all’assassinio del fratello, Stefano Cucchi, per il quale sono stati condannati due carabinieri che lo avevano arrestato per spaccio. Inoltre, Cospito ha invitato Cucchi “a non pensare a lui ma ai detenuti anziani e malati“. A Cospito “ho chiesto più volte come sta, se riesce ad andare avanti e se ha le forze. E mi ha chiesto di non interessarmi a lui, ma di pensare agli altri, ai detenuti anziani, malati, che sono al 41 bis. Io su questo ovviamente farò una riflessione“, ha riferito anche la sorella di Stefano Cucchi.