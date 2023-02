Giovane muore investita da un treno in Calabria, al vaglio l’ipotesi suicidio

3 Febbraio 2023 18:41

Una donna di 39 anni è morta dopo essere stata investito da un treno a circa trecento metri dalla stazione di Villapiana, in provincia di Cosenza sulla linea Ionica Reggio Calabria-Taranto. La vittima era originaria di Cassano allo Ionio ma da tempo risiedeva a Villapiana. Il fatto è avvenuto, per cause che sono in corso di accertamento, nel primo pomeriggio sulla linea ferroviaria ionica. L’ipotesi al momento più accreditata è quella del suicidio. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, gli agenti della Polfer e alcuni operatori della Protezione civile.