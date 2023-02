Striscioni goliardici, esultanze liberatorie e Taibi sotto la Curva: la FOTOGALLERY di Reggina-Modena

25 Febbraio 2023 19:35

A Reggio Calabria non ci si annoia mai. Quando gioca la Reggina non ci si annoia mai. Nel bene e nel male. Oggi per fortuna, dopo qualche settimana un po’ così, nel bene. Sempre grandi emozioni, infatti, si susseguono al Granillo. Nel pomeriggio la squadra di Inzaghi è tornata alla vittoria, lo ha fatto battendo meritatamente il Modena per 2-1 grazie alle reti di Pierozzi e Strelec, dopo il momentaneo pari di Colombi. In mezzo gli striscioni goliardici (come quello sul reddito di cittadinanza) degli ultras amaranto e modenesi, l’esibizione di danza e il finale un po’ surreale.

Al termine del match, infatti, i calciatori non sono andati sotto la Curva per il consueto “abbraccio”, nonostante la richiesta esplicita dei tifosi a presentarsi a ridosso della Sud. Evidente come la contestazione post Reggina-Pisa, non tanto per i fischi quanto per i contenuti forti usati dagli ultras, non sia stata molto gradita. Alla fine ci ha pensato il ds Taibi a invitare la squadra sotto la Curva. Lo stesso direttore, poi, si è fermato a parlare con alcuni capi ultras. A corredo dell’articolo, tutte le immagini.