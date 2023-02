Finanziamento tangenziale Gela, Caronia: “Salvini conferma attenzione Lega per ammodernamento Sicilia”

3 Febbraio 2023 18:21

“Matteo Salvini si conferma come il ministro del fare. La notizia dello stanziamento di 395 milioni di euro per il completamento della tangenziale di Gela si inserisce nel quadro del lavoro che l’esponente di governo sta facendo per ammodernare le infrastrutture della Sicilia. Sono estremamente soddisfatta che con Lega al governo del Paese l’attenzione verso la nostra regione è diventata una concretezza.

Già nelle scorse settimane Matteo Salvini aveva compiuto passi in avanti per la reale possibilità di costruire il Ponte nello stretto di Messina, trovando l’adesione sul finanziamento anche della Commissione Europea”. Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana. “Salvini – sottolineano i parlamentari regionali della Lega Marianna Caronia, Pippo Laccoto e Vincenzo Figuccia, assieme agli assessori Luca Sammartino e Mimmo Turano – ha il merito di un copioso sforzo con l’obiettivo quello di ridurre il gap tra la Sicilia e il Meridione con il resto del Paese”.