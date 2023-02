Democracy Index 2022, solo l’8% della popolazione mondiale vive in totale democrazia: non c’è l’Italia

2 Febbraio 2023 22:36

Come ogni anno, il The Economist ha pubblicato la classifica dei Paesi più democratici in base ai dati raccolti dall’Economist Intelligence Unit – EUI, la sezione di analisi e investigazione del gruppo The Economist. I paesi presi in esame sono stati 167, valutati sulla base di 5 parametri: processo elettorale e pluralismo; funzionamento del governo; partecipazione politica; cultura politica democratica; libertà civili.

Secondo i dati, solo l’8% della popolazione mondiale vive in paesi in cui vige una “democrazia totale“, il 37% vive in “democrazie imperfette”, il 18% in “regimi ibridi” ei l 37% in “regimi autoritari”. Ai primi posti nel ranking democratico troviamo i Paesi del Nord Europa con la sola Nuova Zelanda (2ª) a interrompere un dominio che va dal 1° posto della Norvegia al 6° della Danimarca.

L’Italia risulta al 34ª posto del ranking globale, inserita nella sezione “democrazie imperfette”. A penalizzare il nostro paese il parametro “libertà civili“, più basso rispetto alle vicine Spagna, Francia e Germania inserite nella categoria superiore. Insieme all’Italia figurano anche gli USA nella categoria delle “democrazie imperfette”.

Crollo importante per la Cina che viene penalizzata dalle restrizione anti-Covid, più stringenti e durature rispetto al resto del mondo, che hanno fortemente minato le libertà personali dei cittadini. Cala a picco la Russia: 22 posizioni in meno dovute a controllo dei media, repressione dei manifestanti e ovviamente l’inizio della guerra in Ucraina.

Democrazie totali

Norvegia Nuova Zelanda Islanda Svezia Finlandia Danimarca Svizzera Irlanda Paesi Bassi Taiwan Uruguay Canada Lussemburgo Germania Australia Giappone Costa Rica Regno Unito Cile Austria Mauritius Francia Spagna Corea del Sud

Democrazie imperfette

Repubblica Ceca Grecia Estonia Portogallo Israele Stati Uniti d’America Slovenia Botsawana Malta Italia Capo Verde Belgio Cipro Lettonia Lituania Malesia Repubblica di Trinidad e Tobago Jamaica Slovacchia Timor-Leste Sud Africa India Polonia Suriname Panama Argentina Brasile Filippine Colombia Indonesia Thailandia Ungheria Bulgaria Namibia Croatia Sri Lanka Montenegro Romania Ghana Albania Repubblica Dominicana Mongolia Guyana Serbia Moldova Singapore Lesotho Macedonia del Nord

Regimi ibridi

Bangladesh Papua Nuova Guinea Perù Malawi Paraguay Zambia Senegal Madagascar Ecuador Armenia Fiji Bhutan Tunisia Liberia Ucraina Hong Kong Messico Georgia Honduras Tanzania El Salvador Kenya Marocco Sierra Leone Bosnia ed Erzegovina Guatemala Uganda Bolivia Nepal Gambia Turchia Benin Nigeria Costa d’Avorio Pakistan Mauritania

Regimi autoritari