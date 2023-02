Delegazioni calabresi e siciliane di produttori pesca e nduja incontrano il sottosegretario al Masaf

23 Febbraio 2023 18:38

Le delegazioni dei produttori “Perla del Tirreno” di Bagnara Calabra (RC) e “Ami e Palangari” di Acireale, insieme al consorzio Nduja di Vibo Valentia sono state ricevute quest’oggi presso il Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste). Le delegazioni, accompagnate dall’europarlamentare Denis Nesci, hanno incontrato il Sottosegretario di Stato Patrizio Giacomo La Pietra, per discutere di valorizzazione della produzione locale strettamente legata alle identità dei territori. Ha preso parte ai lavori anche il Consigliere regionale della Calabria Antonio Montuoro. Il tema di maggior rilievo emerso nel corso dell’incontro è quello della ripartizione e della gestione del tonno rosso per la campagna di Pesca 2023. Inoltre, nella riunione sono state approntate le basi propedeutiche per il DM di prossima emanazione, e per il quali i rappresentanti delle marinerie interessate, hanno espresso grande soddisfazione per i risultati conseguiti.

“Esiti positivi che lasciano ben sperare per il prossimo futuro. Un comparto strategico come quello della pesca ha trovato interlocutori credibili e che hanno percepito sin dal primo giorno dal loro insediamento l’importanza della filiera della pesca dal punto di vista economico, occupazionale ma anche sociale. Ringrazio per questo l’On. La Pietra per la disponibilità dimostrata e la sensibilità per un tema molto caro soprattutto per le marinerie del Sud del Paese”, queste le parole del Parlamentare europeo Denis Nesci a margine dell’incontro di oggi.