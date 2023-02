Covid e distanziamento sociale, l’eccezionale studio di un ricercatore della Mediterranea

3 Febbraio 2023 22:30

Pubblicato nella raccolta Springer “Applied Intelligence and Informatics 2022” lo studio “Optimized Layout: a genetic algorithm for industrial and business application”, realizzato dal Dott. Pasquale Fotia, dottorando di ricerca reggino, con co-autore il Prof. M. Ferrara. Il giovane studioso ha presentato il lavoro nella relativa Conferenza internazionale lo scorso settembre, presso il Dipartimento DIIES dell’Università Mediterranea. La ricerca nasce dall’esigenza di distanziamento dovuta alla diffusione del Covid-19 e la relativa urgenza degli imprenditori di comprendere come poter associare il rispetto di tale misura con la necessità di limitare più possibile le ricadute economiche ed ogni altro danno collaterale. In particolare, grazie alla disponibilità dell’imprenditore Antonino Tramontana, amministratore dell’azienda Casale Tramontana 1890, lo studio ha preso ispirazione dal caso concreto relativo all’ottimizzazione degli spazi proprio della sala ricevimenti della sua location. Avvalendosi dell’esperienza professionale del Maître di sala, Terenzio Versavia, il giovane dottorando ha potuto individuare parametri e vincoli per strutturare un problema di ottimizzazione attraverso l’applicazione di un algoritmo genetico che consente di trovare la soluzione ideale per una distribuzione degli oggetti (nel caso specifico, di tavoli di forma circolare di diverso diametro) nello spazio disponibile evitando inefficienze. Dunque, il connubio tra l’attività di ricerca e l’esperienza lavorativa del professionista, ha permesso la velocizzazione di un problema di carattere aziendale operativo, producendo possibili riflessi anche sulla riduzione di costi e aumento dei ricavi dell’attività commerciale.

Inoltre, la stessa ricerca è ampliamente versatile in ogni altro ambito in cui sia richiesta una gestione funzionale dello spazio, rispettando diversi vincoli fisici, operativi e normativi, come nel mondo della logistica o della sicurezza sul lavoro in cui lo studioso Fotia si propone di realizzare ulteriori sperimentazioni con relative collaborazioni aziendali per proseguire in questo fondamentale approccio collaborativo tra mondo accademico e imprenditoriale. Infine, la prospettiva futura di tale studio è lo sviluppo di un’applicazione user-friendly che possa essere di immediato utilizzo per qualsiasi utente rilasciando direttamente la visuale della distribuzione migliore nello spazio indicato.