La cometa dei Neanderthal nel cielo Pentidattilo, le FOTO che incantano il web

1 Febbraio 2023 18:42

Tanti appassionati di astronomina e non solo, stanno volgendo le loro attenzioni in questi giorni alla cometa dei Neanderthal cercando di immortalare la cometa in transito nel punto più vicino alla Terra da tutt’Italia. Massimiliano Pedi, amante della scienza e della natura ieri sera si è recato a Pentidattilo per fotografare la cometa dal borgo fantasma in provincia di Reggio Calabria. Massimiliano è riuscito ad immortalare la cometa alle spalle del dell’antico borgo reggino attendendo il momento più propizio intorno alle 4:00 della notte come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo.

Meravigliosa la foto con la cometa molto brillante verso Nord al punto che si vede molto bene nonostante l’inquinamento luminoso prodotto dalle luci di Reggio Calabria e Messina ben visibili nello scatto sull’orizzonte settentrionale rispetto al punto di osservazione.