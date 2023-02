Calabria, forniti defibrillatori anche ai centri per l’impiego

3 Febbraio 2023 17:33

L’assessore regionale all’Organizzazione e Risorse umane, Filippo Pietropaolo, tramite il dirigente del settore Datore di lavoro, Salvatore Lopresti, ha provveduto a dotare le sedi periferiche regionali di Cosenza-Vagliolise e Reggio Calabria-Modena di defibrillatore semiautomatico e salvavita, in ottemperanza all’articolo 1, comma a, della legge 4 agosto 2021, n. 116. Altri 15 defibrillatori sono stati, invece, destinati alle sedi dei principali Centri per l’Impiego. La sede regionale di Catanzaro era stata già fornita di 6 defibrillatori, di cui uno è in dotazione all’infermeria della Cittadella regionale.

Inoltre, il settore Datore di lavoro sta predisponendo i corsi di supporto base di vita e defibrillazione (Blsd) per gli operatori laici da scegliere tra i dipendenti regionali. Oltre ai defibrillatori semiautomatici esterni (Dae), la Regione ha fornito di 3 frigoriferi “a regola d’arte” per l’accoglienza di farmaci e vaccini, le sedi di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.