20 Febbraio 2023 18:26

Pasticceria-Cafè Rinascente e Chicken Friends. Cosa le accomuna? La città di provenienza, Reggio Calabria; la determinazione dei titolari; la giovane età degli stessi e anche delle attività; ma soprattutto la grande soddisfazione di essere stati inseriti nella rivista di Gambero Rosso. Il noto marchio gastronomico ha infatti scelto i due locali come eccellenze reggine tra le 62 di tutto il Sud Italia, selezionate in mezzo a circa 13 mila attività del bando “Resto al Sud”. Una decisione non casuale, ma frutto del grande impegno e della grande passione di chi c’è dietro: i fratelli Serraino Luigi e Noemi di Pasticceria-Cafè Rinascente e Danilo Cucinotti di Chicken Friends. La giovane età delle attività, dicevamo. Sì, perché entrambi hanno iniziato il proprio percorso nel periodo peggiore, a ridosso del lockdown da Covid, ma hanno saputo reinventarsi, riadattarsi, tenere duro e andare avanti.

Cafè Rinascente è nato nel luglio del 2019, sostituendo una nota farmacia nel bel mezzo del Ponte Sant’Agata, a Ravagnese, zona sud di Reggio Calabria. Il locale “è un riferimento reggino per la qualità e la selezione di dolci – si legge sul sito di Gambero Rosso – così come per la qualità delle miscele di caffè. Le lavorazioni sono tutte artigianali, rigorosamente realizzate da Noemi ogni mattina nel suo laboratorio, con grande tecnica e maestria: ne sono un esempio i croissant perfettamente sfogliati, leggeri e gustosi. Non mancano le torte moderne dall’estetica accattivante, i grandi lievitati durante le feste, la vetrina dei pasticcini e persino il banco gelato: una proposta trasversale, che parte dalla colazione e arriva fino a sera”. E Noemi, ai microfoni di StrettoWeb, non nasconde l’emozione e soprattutto la sorpresa. La sorpresa di chi ha saputo – per la prima volta quest’estate, quella del 2022 – che degli esperti del noto marchio avevano fatto ingresso all’interno del Bar per assaggiare ciò che le sue sapienti mani avevano saputo mettere in pratica. E la “visita” era piaciuta, considerando la scelta successiva: “è stata un’emozione grandissima sapere di essere tra le oltre 60 aziende di Gambero Rosso su circa 13 mila selezionate dal bando “Resto al Sud”, ha detto Noemi mentre ripercorre tutti i momenti, dai primi contatti di questa estate alla comunicazione di fine anno. “Un’ulteriore soddisfazione è stata quella di sapere che siamo solo 3 le pasticcerie, tra cui la nostra appunto, delle 62 attività presenti nella rivista. Cosa ha colpito Gambero Rosso? Della nostra pasticceria gli son piaciuti i croissant, i panettoni di Natale e poi gelati e gelatini”.

Chicken Friends è nato qualche mese dopo, quando già in Italia si parlava di Covid. Era fine febbraio e StrettoWeb fu presente all’inaugurazione. Inaugurazione lampo, boom di clienti, grande partenza e… chiusura. Era arrivato il lockdown, erano i primi di marzo. Il giovane Cucinotti e la sua squadra (e lui che era un calciatore sapeva come fare gruppo) si sono uniti, rimboccati le maniche e sono ripartiti da zero. Prodotti di qualità, specialità, grande competenza. E i risultati non sono tardati ad arrivare. Il punto forte? Beh, il nome dice tutto: il pollo, in tutte le sue forme. “Qui si cuociono a fuoco lento una settantina di polli al dì – si legge sul sito di Gambero Rosso – Non solo alla brace, ché il pollo è versatile e lo si può fare in tutte le salse: grigliato per una dieta sana, fritto per i più golosi, dentro un poke o un panino (anche il pane è fatto da loro), o addirittura sotto forma di sushi. Insomma, un’offerta che mette d’accordo tutti, sia i più tradizionalisti che altro non vogliono se non il pollo alla brace con le patate al forno, sia i più curiosi”. E neanche Cucinotti nasconde l’emozione ai microfoni di StrettoWeb: “ancora oggi siamo increduli di questo riconoscimento, ma dico bravi ai miei ragazzi, al mio staff, per l’umiltà che ci ha contraddistinto ad arrivare fino a qui”, ha detto. “Abbiamo inaugurato il locale il 19 febbraio e abbiamo chiuso l’11 marzo, dopo 20 giorni, ma c’è stato dietro tanto lavoro. Non ci siamo fermati davanti a nulla, reinventandoci”. Tra i segreti di Chicken Friends che hanno colpito Gambero Rosso “penso che il sushi di pollo su tutti o il Chicken Burger abbiano colpito i vertici”, ammette Cucinotti. Di seguito le due interviste complete e Noemi Serraino e Danilo Cucinotti. A corredo dell’articolo tutte le immagini.