Furiose bufere di neve sull’Etna, famiglie isolate. Il sindaco: “correte a salvarli”

9 Febbraio 2023 21:42

Il maltempo sta flagellando la Sicilia orientale e sull’Etna sono in corso nevicate straordinarie dove la situazione è drammatica. Dieci famiglie sono rimaste isolate e senza energia elettrica a Tardaria, frazione di Pedara e cinque sono state già evacuate dai militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi.

Si è concluso intorno alle 17:30 odierne il primo intervento dei militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi (CT) volto al soccorso di 8 persone, tra cui 3 minori, rimaste isolate nella frazione di Tarderia, nel comune di Pedara (CT). In particolare, alle ore 14,30 circa, dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco giungeva al servizio “117” della Sala Operativa della Guardia di Finanza di Catania una chiamata di soccorso originata da un gruppo di persone che a causa della forte bufera di vento e neve che da ieri sera si è abbattuta sull’Etna, erano rimaste isolate nelle loro case, prive, tra l’altro, di energia elettrica. Prontamente una pattuglia del S.A.G.F. di Nicolosi, unitamente a un’unità operativa dei VV.FF. si recava sul posto anche grazie all’ausilio dei mezzi cingolati della Protezione Civile. Non senza difficoltà, a causa dell’imperversare della bufera, i soccorritori riuscivano a portare i malcapitati sui mezzi di soccorso per giungere sino a Pedara per il successivo ricollocamento in strutture idonee dove trascorrere al caldo la notte.

Altri cinque nuclei familiari, però, sono ancora bloccati sul posto. “Sono al freddo da ieri sera – spiega all’Ansa il sindaco Alfio Cristaudo, che coordina l’intervento – senza riscaldamento ed energia elettrica per un guasto nella zona, dove ci sono 60 centimetri di neve. Sono in ipotermia stiamo andando a recuperali“.